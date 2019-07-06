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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atama

23 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atama, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:17 
Ekonomi
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