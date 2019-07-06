Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atama
23 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:17
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