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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açacağız."
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