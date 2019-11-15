Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: 'Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açacağız."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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