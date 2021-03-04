Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, enerji dönüşümünde Türkiye'nin yol haritasını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, enerji dönüşümünde Türkiye'nin yol haritasını anlattı Açıklaması

04.03.2021 22:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, enerji dönüşümünde Türkiye'nin yol haritasını anlattı Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji verimliliğine 2023'e kadar yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını belirterek böylece ülkenin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 ve karbon salınımının yılda 66 milyar ton azalabileceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji verimliliğine 2023'e kadar yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını belirterek böylece ülkenin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 ve karbon salınımının yılda 66 milyar ton azalabileceğini ifade etti.

Bayraktar, Türk Miras Vakfının (THO) video konferans yöntemiyle düzenlediği "Küresel Enerji Dönüşümü ve Türkiye'nin Enerji Yol Haritası" başlıklı etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel ekonomik şokun enerji piyasası ve yatırımlarını doğrudan etkilediğine işaret ederek enerji yatırımlarındaki azalışın enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği için risk taşıdığını söyledi.

Mevcut ekonomik koşullarda küresel enerji dönüşümünden bahsetmenin oldukça zor olduğunu belirten Bayraktar, ancak küresel enerji sektörünün fosil kaynaklardan sıfır karbonlu hale dönüşümüne öncelik verilmesinin ve karbon emisyonun azaltılmasının büyük ölçekte acil eylem gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 13'üncü

Bayraktar, başarılı bir dönüşümü için doğru politikalar ve düzenlemelerin uygulanması gerektiğinin altını çizerek bilgi teknolojileri ile dijitalleşmeden de faydalanılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de enerji piyasasının son 20 yılda büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini anlatan Bayraktar, bunun ilk aşamasında enerji piyasasının rekabetçi modele dönüştürüldüğünü, 2017'de açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerji sektöründeki dönüşümün ikinci aşamasının başladığını aktardı.

Bayraktar, dönüşüm sürecinin ikinci aşamasında piyasalardaki arz güvenliği, yerelleşme ve öngörülebilirliğin ön planda tutulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesi enerji dönüşümümüzün çok önemli bir parçasıydı. Son 10 yılda ülkede yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu kapasite artış oranı yüzde 11 oldu. Türkiye şu anda yaklaşık 9 bin megavat rüzgar ve 7 bin megavat güneş enerjisi ile yenilenebilir enerji kurulu gücü açısından Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 13'üncü sırada yer almaktadır. Amacımız, önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl bir gigavat rüzgar ve bir gigavat güneş enerjisini dahil etmek."

Enerji verimliliğine 2023'e kadar yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapma planı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na değinen Bayraktar, "2023'e kadar enerji verimliliğine yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyoruz. Böylece birincil tüketimimizi yüzde 14 ve karbon salınımını yılda 66 milyar ton azaltabileceğiz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve emisyonu azaltma hedefi kapsamında nükleerden de elektrik üretmeyi planladığına işaret ederek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk ünitenin 2023 yılında, ikinci ünitenin ise 2024'de devre alınmasının hedeflendiğini, 2026'da ise 4 ünitenin de faaliyete geçmiş olacağını anlattı.

Türk enerji piyasası ve ekonomisi için doğal gazın da önemine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin 50 milyar metreküp gaz tüketimiyle Avrupa'daki 4'üncü büyük gaz pazarı olduğunu kaydetti.

İthalat faturasını düşürme hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin hayat geçirdiği altyapı yatırımları sonucu gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak ithal edebildiğini belirterek Türkiye'nin gaz arzında LNG'nin payının son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını, söz konusu payın 2018'de yüzde 22, 2019'da yüzde 28 ve geçen yıl yüzde 31 olduğunu ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 400 milyar metreküplük doğal gazı da anımsatan Bayraktar, "Bu keşfin ve tüm bu yatırımların arkasındaki temel motivasyon, ithalat faturamızı düşürmek ve bu sayede cari açığımızın azaltılmasına yardımcı olmak." diye konuştu.

Bayraktar, enerji piyasası reformlarına da değinerek "Umarım bu yıl gaz piyasasını rekabete açmayı planlıyoruz. Doğal gaz sektöründe sınır ötesi ticaret ve gaz ticaretinde daha fazla likidite gibi bazı yeni alanlar bu yeni dönemde görülecektir. Mevcut tedarikçilerimiz ve potansiyel yeni tedarikçilerimizden beklentimiz Türkiye pazarına güvenilir, esnek ve rekabetçi gaz sağlamaları." dedi.

Türkiye, Yatırım, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, enerji dönüşümünde Türkiye'nin yol haritasını anlattı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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