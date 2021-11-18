Üye Girişi
Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu - Son Dakika

Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu

18.11.2021 17:36

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Üç temel ayak üzerinde yürüyen milli enerji ve maden politikamızın arz güvenliği ayağı, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Üç temel ayak üzerinde yürüyen milli enerji ve maden politikamızın arz güvenliği ayağı, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor." dedi.

Kalaycı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akademisyenler ile Buluşuyor" adlı etkinlikte Bakanlığının 2017 yılında kabul edilen milli enerji ve maden politikası çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Bu politikanın üç temel ayağı olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Enerjide arz güvenliği, elektrikte arz güvenliği, doğal gazda arz güvenliği. Hakikaten elektrikte gurur verici bir durumdayız. 100 bin megavatlık kurulu gücümüz var, bunun yarısı kullanılıyor, dolayısıyla ihtiyacımızın bir katı kadar daha kurulu gücümüz var. Yaklaşık 100 bin megavat, 98 bin küsur, bu kurulu gücün yüzde 50'si de yerli ve yenilenebilir kaynak, bu da gurur verici, son yıllarda da bu konuda çok ciddi ivmeler kazanıldı." dedi.

Kalaycı, doğal gazda arz güvenliği anlamında sıkıntı yaşanmayacağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi araştırmalarımız da var, olumlu aldığımız neticeler de var. Sakarya Gaz Sahası ile ilgili hepimizi gururlandıran çok güzel haberler aldık, inşallah almaya da devam edeceğiz. Araştırma filolarımızı da gemi filolarımızı da büyütüyoruz, yine Cumhurbaşkanımız filomuza yeni bir gemi eklendiğini dile getirdi. Dolayısıyla üç temel ayak üzerinde yürüyen milli enerji ve maden politikamızın arz güvenliği ayağı, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor. İkinci ayağı ise etkin işleyen piyasalar. Bu da çok verimli ve etkin şekilde devam ediyor. Milli kaynaklardan sonuna kadar yararlanma çalışmalarımız da devam ediyor."

Akademisyenlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Kalaycı, "Bu toplantının olumlu neticeler doğurmasını temenni ediyorum. Kapılarımız herkese açık, buyurun gelin, anlatın, biz anlayışlı insanlarız, anlarız ve yardımcı oluruz her konuda." diye konuştu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de katılımcılara Türkiye'nin bor potansiyeline ve dünyadaki bor piyasasına ilişkin bilgi verdi, kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Üniversitelerden, akademisyenlerden proje beklediklerini vurgulayan Keleşer, projeleri desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

TENMAK BOREN Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu da bor konusunda alınması gereken uzun bir yol olduğuna işaret ederek, kurumların çalışmalarına araştırmacıların destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kalaycı, Keleşer ve KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu'nun yönettiği etkinlik, Prof. Dr. Okumuş tarafından Kalaycı, Keleşer ve Yörükoğlu'na plaket verilmesiyle sona erdi.

Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu
Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu
Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu
Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu
Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şeref Kalaycı, Enerji, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen 18:31 AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! 17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:31 AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen
18:02 TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak
17:34 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
17:31 Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur
17:31 Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı         
18:37
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 18:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement