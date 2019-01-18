Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Dönmez, Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Dönmez, Karne Dağıtım Törenine Katıldı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Dönmez, karne dağıtım törenine katıldıİSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karne dağıtım törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Dönmez, karne dağıtım törenine katıldı

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karne dağıtım törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Genel
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