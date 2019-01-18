Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Dönmez, Karne Dağıtım Törenine Katıldı
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Dönmez, karne dağıtım törenine katıldıİSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karne dağıtım törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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