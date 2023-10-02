Depremde zarar gören Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta yeniden açılıyor - Son Dakika

Depremde zarar gören Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta yeniden açılıyor

Son Güncelleme: 02.10.2023 12:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AlparslanBayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda öteden beri güvenilir bir güzergah olduğunu belirten Bayraktar, bugün itibarıyla günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye'nin boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Bayraktar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel ve benzeri felaketler nedeniyle bakıma alınan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'na yönelik, "Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bugün itibarıyla operasyona hazır. Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı hafta içinde yeniden faaliyete geçecek

"TANAP İLE AVRUPA'YA ÖNEMLİ MİKTARDA GAZ SEVK EDİYORUZ"

Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Avrupa'ya önemli miktarda gaz sevk ettiğini dile getiren Bayraktar, "Bugün itibarıyla Batı Balkan Boru Hattıyla Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Moldova'ya gaz gönderiyoruz. Doğal gazda giderek daha fazla merkez haline geliyoruz." diye konuştu.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı hafta içinde yeniden faaliyete geçecek

TÜRKİYE ENERJİ YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERDİ

Bayraktar, ayrıca enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Türkiye'nin petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına ağırlık verdiğini ve karbon emisyonları azaltmak için nükleer enerji yatırımlarını da önemli bir araç olarak gördüğünü anlattı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Bayraktar'ın forum kapsamında BAE hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremde zarar gören Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta yeniden açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde zarar gören Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta yeniden açılıyor - Son Dakika
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