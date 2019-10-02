Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumu'na katıldı
4 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:39 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumuna katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum katılımcısı ülke temsilcileriyle bir araya geldi.
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