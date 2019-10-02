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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumu'na katıldı

4 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumuna katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumuna katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum katılımcısı ülke temsilcileriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Uluslararası Rusya Enerji Forumu'na katıldı

Fatih Dönmez, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:39 Kaynak: AA
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