Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gazetecilerin sorularını cevapladı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gazetecilerin sorularını cevapladı - ESKİŞEHİR
12.10.2020 16:02
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Lityum Pilot Üretim Tesisini ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Lityum Pilot Üretim Tesisini ziyaret etti. Bakan Dönmez ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
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