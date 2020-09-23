Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin önemine değinerek, "Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1), System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin önemine değinerek, "Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz." dedi.

Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz'de çalışmaların devam ettiğin, vurgulayan Dönmez, şu anda Sakarya Gaz Sahasındaki sondaj ve testlerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Bakan Dönmez, kuvvetle muhtemel 320 milyar metreküplük rezervin yukarı yönlü revize edileceğini belirterek, "İnşallah ekim ortalarına doğru bu çalışmaları da bitirmiş oluruz. Mühendislik çalışmalarını tamamlamadan kamuoyuyla, milletimizle bilgi ve bulgu paylaşmıyoruz. O açıdan şimdi devam eden çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Hedefin keşfedilen gazı, 2023'te ulusal gaz iletim şebekesine bağlamak olduğunu belirten Dönmez, "Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin denize kıyısı olan bir ülke olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi bir avantajı olduğuna da değinerek, şöyle devam etti:

"LNG terminallerimiz var. Biri özel sektörde biri BOTAŞ'ın. Son birkaç yıldır FSRU'ları sisteme bağladık. Biri İzmir'de diğeri Hatay- Dörtyol'da olmak üzere FSRU'ları sisteme bağlamış olduk. Bunlarla biz boru gazına alternatif kaynak oluşturduk. Çünkü arz güvenliği çok önemli. Boruyla getirdiğimiz gazda herhangi bir teknik arıza olduğunda ya da kontratlar konusunda anlaşmazlık olduğunda alternatifsiz kalmamanız lazım. Yıllık 45-50 milyar metreküplük tüketimin alternatiflerle tüm hazırlıklarını yapıyor olmamız lazım. Bu kapsamda Türkiye'nin arz güvenliğini hem altyapı hem kontrat olarak güvenli şekilde bugüne kadar yürüttük."

Türkiye'nin önünde şimdi yeni bir sayfa olduğunun altını çizen Dönmez, "Niyetlendiğimiz, arzu ettiğimiz, yıllarca hayalini kurduğumuz bir keşfi bu yıl içinde yakalamış olduk. Bunu da sisteme dahil edeceğiz. Hesaplamalar devam ediyor. İnşallah işi yukarı yönlü revize etme imkanımız da olacak. Çok kısa ve orta vadede bütün ithalatı kaldıracağız gibi bir durum söz konusu değil ama yeni keşfiler oldukça sahanın dışında hem Akdeniz hem de Karadeniz'de bizim gazda belki petrolde dışa bağımlılığımız azalacak. Uzun dönemde hedefimiz enerjide bağımsızlığı yakalamak. Türkiye'nin güçlü ekonomisi için bu son derece önemli." diye konuştu.

Bakan Dönmez, böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayarak, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023'e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Fatih Dönmez, Karadeniz, Türkiye, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika Ekonomi

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