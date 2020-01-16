Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.

12 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.

Mehmet Dönmez, Fatih Dönmez, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:33 Kaynak: AA
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