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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.
12 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:33 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"
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