Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Adana'da İkinci Bir Kuyuda Sondaja Başladık, Hedefimiz 4...
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-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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