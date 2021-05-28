Üye Girişi
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1) - Son Dakika

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1)

28.05.2021 18:43

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de yaklaşık 4 bin dönüm seranın jeotermal kaynaklarla ısındığını, projesi devam eden 14 bin dönüm sera alanın daha bulunduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de yaklaşık 4 bin dönüm seranın jeotermal kaynaklarla ısındığını, projesi devam eden 14 bin dönüm sera alanın daha bulunduğunu ifade etti.

Efeler ilçesinde bulunan bir jeotermal santralini ziyaret eden Bakan Dönmez, tesiste yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin jeotermal kurulu gücünde dünyada 4'üncü, Avrupa'da birinci olduğunu belirten Dönmez, Türkiye'de bulunan 65 jeotermal santraldeki kurulu gücün de bin 665 megavata ulaştığını ifade etti.

Jeotermalde Aydın'ın başkent olduğuna işaret eden Dönmez, 65 santralin 33'ün Aydın'da yer aldığını kaydetti.

Jeotermal kaynaklar aracığıyla yılın 365 gününün yüzde 90'ında düzenli elektrik enerjisi üretildiğine işaret eden Dönmez, tesislerin 8 bin saat sürekli çalışabildiğini anlattı.

Jeotermal tesislerin çalışma stratejisinden bahseden Dönmez, yer altında çıkan suların da yer altına yeniden verildiğini söyledi.

-"Denetimleri yapılıyor"

Zaman zaman kamuoyunda bu konuda yanlış bilgilendirme yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Birilerinin bilerek ya da bilmeyerek yanlış yönlendirdiği konulardan birisi de bu. Bu sıcak suyun yüzeye bırakıldığı şeklinde. 120-130 derecelik suyu bırakın, 70-80 derecede bir canlı yaşayabilir mi? Mümkün değil. Kaldı ki bu tesislerin sürekli düzenli üretim yapabilmesi için ısı enerjisini aldıktan sonra soğuyan suyu tekrar yerin altına, aynı seviyelere deşarj etmesi lazım. Hem bizim bakanlığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri bu denetimleri sık sık yapıyor." dedi.

Jeotermalin sadece elektrik üretiminde kullanılmadığını aktaran Dönmez, sağlık turizmi, tarım alanları ve konut ısıtmada da kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'de jeotermal kaynaklarla ısınan yaklaşık 140 bin konutun bulunduğu işaret eden Dönmez, "Ama biz tüm kapasitemizi değerlendirmiş olsak 340 bin konuta kadar mevcutlu kaynaklardan ısıtma imkanına kavuşuruz." diye konuştu.

-"4 bin dönüm sera jeotermalle ısıtılıyor"

Son yıllarda jeotermal havzalara yakın seralarda da kullanım alanlarının arttığını ifade eden Dönmez, "Bugüne kadar yaklaşık 4 bin dönüm seralar jeotermalle kaynaklarla ısıtılırken şu anda projesi, yapımı devam eden 14 bin dönüm sera alanı daha var." dedi.

Jeotermalin diğer ısı kaynaklarına göre daha temiz ve ekonomik olduğunu vurgulayan Dönmez, bu kaynağın tarımsal alanlarda daha çok görüleceğini aktardı.

Türkiye'nin jeotermalde kurulu gücünün bin 660 megavat olduğunu belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu tesislerimiz olmasaydı, biz bunun yerine doğal gaz kullanacaktık ve her yıl yaklaşık 500-600 milyon dolar civarında bir bedeli yurt dışına ödeyecektik. Şimdi bu kaynağı biz burada tutmuş oluyoruz. Yine başka bir sevindirici taraf burada kullanılan ekipmanın yarıdan fazlası artık yerli tedarikçileri, yerli çözüm ortakları tarafından sağlanır hale gelmiş. Yüzde 65'lere ulaştık."

"Yanıltmayalım, doğrusu neyse onu vatandaşımızla paylaşalım arzusundayız"

Jeotermal tesislerle ilgili bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Dönmez, "Çevre mevzuatı çok net. Orada sıfır toleransla gidiyoruz. Mevzuata uygun hareket etmekle birlikte bu santralleri, yatırımları karalayan bir kesim de var. Bunlara da bilimsel tüm araştırmaları ve verileri ortaya koyarak diyeceğiz ki 'Savunduğunuz şeyler doğru değil, yanlış bilgiler veriyorsunuz, kamuoyunu yanıltıyorsunuz. Doğrusu bu.' diyeceğiz." sözlerine yer verdi.

Aydın'ın inciriyle meşhur olduğuna işaret eden Dönmez, birkaç yıldır da bu santralin incir üretiminde olumsuz etkilere yol açtığı algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Dönmez, önceki yıllarda incir üretiminde artışlar olduğuna değinerek, "Kalite de bir sıkıntı yok. Hastalıklara sebep olduğuna dair iddialar var. Onu da otoriterlerle görüştük. Aydın'ın sağlığıyla alakalı bu tesisler olmazdan evvelki dönem ile bu tesisler olduktan sonraki dönem arasında aleyhte bir durum söz konusu değil. Yanıltmayalım, doğrusu neyse onu vatandaşımızla paylaşalım arzusundayız." diye konuştu.

Bakan Dönmez'e ziyaretinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş eşlik etti.

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1)
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1)
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1)
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1)

Jeotermal, Türkiye, Enerji, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti         
19:16
İki kardeş, kazada hayatını kaybetti İki kardeş, kazada hayatını kaybetti         
18:45
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi         
18:01
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu         
17:45
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi         
13:33
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 20:11:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, jeotermal santrali ziyareti etti (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement