Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2000'li yılların başında ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz bulunduğunu, şimdi ise 81 ilde doğal gaz arzı sağlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2000'li yılların başında ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz bulunduğunu, şimdi ise 81 ilde doğal gaz arzı sağlandığını söyledi.

Bilecik'te faaliyet gösteren elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak.' dedi, geçen yıl sonu itibarıyla Hakkari'ye de doğal gazı götürdük. Böylece 81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı sağlandı." diye konuştu.

Dönmez, enerjinin, bir ülkenin, sanayinin, hayatın lokomotifi ve kalbi olduğunu belirterek, "Enerji hayatın ta kendisi. Etrafımızı aydınlatan, makinelerimize güç kaynağı olan başta elektrik olmak üzere diğer enerji kaynaklarına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

2000'lere gelindiğinde ülkenin 30 bin megavat civarında bir kurulu gücü bulunduğunu anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemiz daha hızlı büyüyor, sanayimiz gelişiyor, dolayısıyla enerji ihtiyacımız artıyor. Hükumetimiz serbestleşmenin önünü açarak 'Bu iş sadece kamu kaynağı kullanılarak değil, özel sektörün, girişimcinin de bu sektörde yer alması daha faydalı olur' kanaatiyle enerjide bir yatırım hamlesi başlatmış oldu. O günden bugüne 30 bin megavatlık kurulu gücümüz yıl sonu itibarıyla yaklaşık 89 bin megavata ulaştı ve bu yatırımların büyük bir kısmı da özel sektör girişimiyle oldu. Bir başarı hikayesi yazıldı."

Akdeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarının devam ettiğine değinen Dönmez, bu çalışmalarda da sona gelindiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Bilecik, Fatih Dönmez, Ekonomi
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