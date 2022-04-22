Bakan Dönmez: "Bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin milleti nasıl aydınlığa kavuşturacaklarını anlatmalarını bekliyorum" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacaklarını anlatmalarını bekliyorum." dedi.

Gölpazarı ilçesinde kültür merkezi inşaatını inceleyen Dönmez, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'nun son günlerde gündem olan bir konusu var. Siz de bir tweet attınız, manipülasyon yaptığı yönünde. Bununla ilgili detayları alabilir miyiz?" sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu söylediğini hatırlatan Dönmez, "Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar, 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu, sadece konut değil, ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığınızda, yüzde 1'in altında. Yani binde 6 mertebesinde." diye konuştu.

Dönmez, bazı vatandaşların birkaç hafta sonra elektrik faturalarını ödediğini, bu şekilde kesilse de hemen açıldığını anlattı.

Hiçbirinin kesilmesini arzu etmediklerini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hükümetimiz, özellikle elektrik desteği, Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden elektrik desteği programını 3 yıl önce başlattık. Şu anda 2 milyon 140 bin hane bu programdan yararlanıyor; 150 kilovatsaate kadar bedelsiz olarak elektrik yardımını yapıyoruz. Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ısınma yardımının kapsamını genişletti. Oturduk, beraber çalıştık ve şu anda oradan da 3 milyona hatta 4 milyona yakın vatandaşımızın yararlanma imkanı söz konusu olacak. İlk başvurular alındı. Yılda 2 defa ödeme yapacağız. Devletimiz hem tarifelerde maliyetlerin tamamını yansıtmamak suretiyle hem de kaçınılamayacak bir takım maliyet artışları yüzünden vatandaşımızın zora girmesine engel olmak için Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerinden bu destekleri vermeye devam ediyor. Ben şunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum; bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak anlatmalarını bekliyorum."

Dönmez, daha sonra, ilçede "Taşhan Meydan Düzenlemesi" kapsamında restore edilen konakları inceledi, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'den bilgi aldı.

Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifinin açılışını gerçekleştiren, kapalı pazar yeri ve alışveriş merkezi inşaatlarını da inceleyen Bakan Dönmez'e, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.