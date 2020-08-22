Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu keşifle birlikte ithalatımızda ciddi bir azalma... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu keşifle birlikte ithalatımızda ciddi bir azalma...
Bakan Dönmez'in Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez'in Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:37
Kaynak: AA
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