Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu Yıl Daha İyi Neticeler Alacağız" - Düzce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu Yıl Daha İyi Neticeler Alacağız" - Düzce

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl satın alma paritesine göre 13. sırada yer aldık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl satın alma paritesine göre 13. sırada yer aldık. İnşallah bu seneyi 12. sırada tamamlayacağız. Hedefimiz bunu 2023'e kadar bütün engellemelere rağmen ilk 10'da tamamlamak." dedi.

Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada Özlü'den seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:51 Kaynak: AA

AK Parti, Düzce, Fatih Dönmez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı 24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak Belediye Başkan Adaylarının Medya Karneleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:51:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu Yıl Daha İyi Neticeler Alacağız" - Düzce
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]