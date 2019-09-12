Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ'de görev alacaklar."

Fatih Dönmez, Petersburg, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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