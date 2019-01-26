Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Büyük Bir Oranda Gün İçerisinde Antalya'ya Enerji Vermeye...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: AA
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