Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Büyük Bir Oranda Gün İçerisinde Antalya'ya Enerji Vermeye...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Büyük Bir Oranda Gün İçerisinde Antalya'ya Enerji Vermeye...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vermeye başlayacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Antalya, Güncel
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