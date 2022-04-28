Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu

28.04.2022 23:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı'da gençlerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı'da gençlerle bir araya geldi.

Anadolu'nun ilk hadis medreselerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit'teki program ney dinletisi ile başladı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, ecdadın eserleriyle oluşturduğu medeniyete işaret etti.

Taş Mescit'in restore edilerek günümüze kazandırıldığını belirten Dönmez, medeniyetin odağında insanın olması gerektiğini vurguladı.

Ecdadın medeniyetinin odağında insan olduğunu vurgulayan Dönmez, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hareket ettiklerini, insan odaklı medeniyetin maddi ve manevi eserlerinin ihyasını son derece önemli bulduklarını söyledi.

Şehirleri, yaşanılan mekanları fiziki anlamda imar eden mimarlar varsa insanları, gönülleri, ruhları imar eden gönül insanlarının olduğunu dile getiren Dönmez, "Sekiz asır önce hem maddi anlamda insan hastalıklarına şifa kazandırmak için hem de manevi anlamda şifa bulmak için iki ilmi aynı çatı altında veren bir müessese kurmuş ecdadımız. Belki çok geç de olsa bu eseri ihya etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.

Bakan Dönmez, Taş Mescit'deki programının ardından kentten ayrıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gençlerle buluştu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı'da gençlerle buluştu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı'da gençlerle buluştu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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