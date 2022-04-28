Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı

28.04.2022 18:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı

ÇANKIRI - Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyarette bulunmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Dönmez'in Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Bakan Dönmez, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, daha sonra Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kaymakamlar belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Dönmez, il ve ilçe yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı - Son Dakika


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