Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çorum'da
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çorum'da

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilçelere doğal gaz verilmesi törenlerine katılmak üzere Çorum'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çorum'da, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilçelere doğal gaz verilmesi törenlerine katılmak üzere Çorum'a geldi.

Dönmez, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Çorum Belediyesinde yaptığı konuşmada Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Çorum'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Çorum'un Türkiye'de doğal gazı ilk kullanan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Dönmez, "Çorum'da birbiriyle uyumlu, şehri için çalışan, hem milletvekillerimiz hem Belediye Başkanımız var. Çorum'un el birliğiyle çalışıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da Çorum'u Anadolu'da yıldızı parlayan kentler arasında göreceğiz. Civar illere baktığımızda hakikaten, sanayisiyle, ticaretiyle örnek işlere imza atmış bir şehir. Bu vesileyle iş insanlarımızı da kutlamak lazım." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Çorum programına, Dodurga ve Oğuzlar ilçelerine doğal gaz verme törenlerine katılarak devam edecek.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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