Bakan Dönmez'in AK Parti Gerze İlçe Başkanlığını ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması SİNOP - (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık komşu ülkelere elektrik ihraç eder hale geldik. Ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısını da yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından elde ediyoruz, yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz." dedi.