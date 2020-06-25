Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "enerji verimliliği" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "enerji verimliliği" vurgusu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda enerji verimliliği konusunda toplumsal algının arttığını ve bilinç endeksi için 21 şehirde 3 bin kişiyle salgın öncesinde yüz yüze araştırma yapıldığını ifade etti.

Enerji verimliliğine ilişkin tutum ve davranışların söz konusu araştırmada ele alındığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği bilinç endeksini 200 üzerinden 157,7 olarak tespit ettik. Bu değer, kamuoyunun konuda orta-üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilgi endeksi ise 177,9 çıktı. Bu değer de bize kamuoyunun bilgi düzeyinin yüksek-alt seviyede olduğunu gösteriyor. Davranış endeksi ise 137,5 çıktı. Bilgi ve bilincin davranışa evrilmesi konusunda diğer 2 sonuca göre biraz gerideyiz. Enerji verimliliğini biliyoruz, farkındayız ancak uygulamaya geçişte istenen seviyenin yakalanmadığını görüyoruz. Enerji verimliliği, gelişim gösterebileceğimiz, paydaşlarla daha fazla iş birliğine gidebileceğimiz, kendimizi daha fazla anlatabileceğimiz bir alan olarak öne çıkıyor."

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin hanelerden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar pek çok alanı kapsadığına işaret ederek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji kullanımında her 1 puanlık artışın yaklaşık 100 milyon dolarlık enerji ithalatına engel olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu işin üretim boyutu. Verimlilik boyutunun getirisi daha fazla. Yatırımları, projeleri hayata geçirmek kolay, icraat noktasında sıkıntımız yok. Önemli olan verimlilik eylemlerini günlük pratiklerimizin parçası haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, bunun toplumsal kültür haline gelmesi ve günlük rutini kuşatan bir eylem biçimi olması gerektiğini söyledi.

Enerji verimliliğinin gelecek kuşaklara da aktarılabilen bir niteliğe kavuşmasının önemine değinen Dönmez, "Bu konuda 35-44 yaş grubunda bilgi düzeyi daha yüksek. Kadınların enerji tasarrufu bilgi düzeyleri erkeklerden daha fazla. Enerji verimliliği konusu ailede başlıyor. Özellikle annelerimiz hem ilk öğretmen hem de rol model olması hasebiyle bu bilincin aşılanmasında en önemli figürlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin oluşturacağı ekonomik değerlerin de iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'enerji verimliliği' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:32 Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "enerji verimliliği" vurgusu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]