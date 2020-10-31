Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez, bölgede tamir edilen trafoyla ilgili de görevlilerden bilgi aldı.

Ekiplerden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Dönmez, evi yıkılan vatandaşla görüşerek teselli etti.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla zarar gören Bayraklı ilçesine gelen Dönmez, Barış Sitesi'nin enkazına geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , İzmir 'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

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