Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Dodurga beldesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Dodurga beldesini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Dodurga beldesini ziyaret etti

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Dodurga beldesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Dodurga beldesini ziyaret etti, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Dodurga beldesini ziyaret etti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Dodurga beldesini ziyaret etti. Belde Belediye Başkanı Selim Tuna uzun yıllar sonra beldede bir bakan ağırlıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Tuna, "Bakanımıza beldemizde yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptık. Beldemizin ihtiyaçlarını kendilerine ilettik. Doğalgaz için kendilerine teşekkürlerimizi sunduk. Bakanımız doğal gaz ile ilgili gerekli çalışmaların yürütüldüğünü en kısa sürede beldemize getirileceğini tekrarladı. Beldemizde uzun yıllar sonra bir bakanımızı misafir etme onuru yaşatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmayan Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamımız Hasan Yaman, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı Serkan Aktay, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık'a, AK Parti İlçe Başkanımız Hüsnü Ersoy'a, Gölpazarı Belediye Başkanımız Hayri Suer'e önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya, İl Genel Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve çok kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Fatih Dönmez, Bilecik, Dodurga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
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