Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Doğalgazda yeni rekor" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Doğalgazda yeni rekor...Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim 1) İstanbul 51,6 milyon metre küp, 2) Ankara 23,9 milyon metre küp, 3) İzmir 13,9 milyon metre küp."

-İHA-