Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü...
12.07.2021 23:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü tüketim verilerini dikkate aldığımızda neredeyse yüzde 30-35 arasında gaz ihtiyacımızı karşılamış olacağız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü tüketim verilerini dikkate aldığımızda neredeyse yüzde 30-35 arasında gaz ihtiyacımızı karşılamış olacağız." - ANKARA
Enerji, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: '(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü... - Son Dakika
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