Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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