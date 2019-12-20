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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz"
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