Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EXPO 2019 Pekin'de
49 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EXPO 2019 Pekin kapsamında inşa edilen Türkiye Pavyonunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:02 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, EXPO 2019 Pekin
kapsamında inşa edilen Türkiye
Pavyonunu ziyaret etti.
Türkiye Pavyonu, EXPO 2019 Pekin'in "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı
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