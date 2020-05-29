Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:29 Kaynak: AA
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