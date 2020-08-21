Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez - Fatih Sondaj Gemisi (2) - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi. Açıklamaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de video konferans ile katıldı.