Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Fatih Sondaj Gemimize lojistik destek sağlayan Filyos Limanı'ndaki kıyı lojistiği genişleme çalışmalarını ve Karadeniz gazının şebekeye bağlanacağı noktayı havadan inceledik. Hazırlıklarımız sürüyor. 2023 yılında Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:58 - Kaynak: İHA
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