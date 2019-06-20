Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren...
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:00 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi
adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
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