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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilecik'te - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilecik'te

09.07.2021 19:09
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilecik'te, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'e geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliğini ziyaretlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ile ilgililer karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ile beraberindekiler, Vali Şentürk ile bir süre sohbet etti. Valilik Toplantı Salonunda Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Demirbaş tarafından Bilecik tarımı hakkında yapılan sunumunun ardından Bakanlar ve beraberindekiler Ulupınar köyünde lavanta ve çilek hasadına katıldı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor madeni katkılı yerli ve milli dezenfektan markası olan Borel'in üretiminde lavanta kullandıklarını ifade etti. Bakan Pakdemirli de çiftçiye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Son 3 yılda üretimi 3, 6 kat artışla 5 bin 300 tona, ihracatı ise 5, 9 milyon dolara yükselen lavanta hasadını Bilecik'te yaptık. " dedi Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ile Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, "Küçükelmalı Tabiat Parkı için 12 milyon liradan fazla para harcandı. Son 3 yılda tabiat parkı alanında Bilecik'e 20 milyon liradan fazla yatırım yapıldı. Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerin yaptığı hizmetler bir başkasının yaptığı hizmetlerin misli değil, karesi şeklinde. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı hayırlara vesile olsun. " diye konuştu. Yapılan duaların ardından Tabiat Parkının açılışını gerçekleştiren Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ile Vali Şentürk ve beraberindekiler, bir süre parkı gezdikten sonra doğaya yaban ördeği saldı. Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY destekleriyle hak sahiplerine verilen traktör, yükleyici ve tamburların teslimine katılan Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, daha sonra Gölpazarı ilçesinde Alışveriş Merkezi ve Kapalı Pazar'ın temelinin atılması ve Ömer Halisdemir Parkının açılışını gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini milletine adadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Milletine hizmet götürmeye gayret gösteriyor. Biz de kabine arkadaşları, yol arkadaşları olarak onun temposuna ayak uydurma gayreti içinde oluyoruz. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece biz de burada yapmış olduğumuz görevleri hizmet olarak addediyoruz. Bir yerleşim alanının nüfusu kadar küçükbaş hayvan varsa bu yeterli demektir. Küçükbaşta 20 bin hayvanla Gölpazarı'nın ilerlediğini görüyoruz. Bizim de küçükbaş hayvanları desteklediğimizi biliyorsunuz. Soy kütüğü ve diğer kapsamlarda çok ciddi destekler verdik. Son 3 senede tüm Türkiye'de yüzde 20 civarında küçükbaş hayvan varlığımızda bir artış sağladık. Ayrıca Gölpazarı'nda bir gıda organize sanayi bölgesinin kurulması çok önemli. Sadece tarım ürünlerini üretmek yetmez. Tarım ürünlerini üretmenin yanında mutlaka bunları işlenmiş gıda ürünlerine çevirmek önemli. Özellikle sebze meyveden başlamak üzere bunların hasadını yaptığımız andan itibaren bozulma başlıyor. Halbuki işlendiği zaman diğer saklama koşullarına da konu olabiliyor ve böylelikle de çiftçimizin alın teri yerinde kalıyor. " Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de 8 bin metrekarelik bir alanda kapalı pazaryeri ve alışveriş merkezi için ilk harcı dökeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Gölpazarı'na 2 yıllık süreçte yaklaşık 90 milyon liralık yatırım yapıldı. Bildiğiniz gibi TOKİ'nin projesi devam ediyor. Yaklaşık 177 konutluk bir proje. İnşallah onu da en kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dün Cumhurbaşkanımız, hükümetlerimiz döneminde TOKİ vasıtasıyla yapılan 1 milyonuncu konutun anahtarını hak sahiplerine verdi. Bunlar eser ve hizmet siyasetinin sonuçları. Siz bize itimat ettiniz, sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiniz o itimat ve güven size yatırım olarak geri dönüyor. Bizler bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye aşık bir neslin temsilcileriyiz. Hizmet, medeniyet ve millet diyerek çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz. Asla yorulmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek asla yavaşlamayacağız. Yolunda yürüdüğümüz bu kutlu dava ile ne kadar iftihar etsek azdır. Bu ülkenin ne kadar vizyon projesi varsa hepsi bu kadroların, Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü duruşunun bir göstergesidir. " Bakan Dönmez, Gölpazarı bölgesindeki çiftçilerin elektrikli motorlarla sulama işlerinin yapılmasına ilişkin talepleri olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda DSİ'nin gidemediği yerlerde elektrik şebekesinin çekilmesi konusunda yeni bir proje çalışması başlatıyoruz. Bu arada elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik. Tarımsal sulama grubunda olan müşteriler, kurulu güçleri kadar güneş santrallerini tarlalarına kurabilecekler. " dedi. Milletvekili Yağcı ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in konuşmalarının ardından Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ile Vali Şentürk, Alışveriş Merkezi ve Kapalı Pazar'ın temelini atarak, Ömer Halisdemir Parkının açılışını gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Vali Bilal Şentürk ile Milletvekili Yağcı, tarihi Taşhan'da sanayi, tarım ve orman sektörünün temsilcileriyle "Bilecik Söz Sizde" toplantısında bir araya geldi.

Bekir Pakdemirli, Gölpazarı, Bilecik, Enerji, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilecik'te - Son Dakika


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