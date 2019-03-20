Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "İnşaat Kısmında Türkiye Hakikaten Ciddi Anlamda Deneyimli...
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-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:44 Kaynak: AA
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