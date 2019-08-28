Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Irak'ta
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Irak'ta

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Irak'ta, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Bakan Dönmez, Bağdat Havalimanı'nda Irak Petrol Bakan Yardımcısı Fiyaz Hasan ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı.
Dönmez'in temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Fatih Dönmez, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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