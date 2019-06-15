Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Japonya'da
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- Görüşmeden detaylar NAGANO - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında düzenlenen "G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:06 Kaynak: AA
- Görüşmeden detaylar NAGANO - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında düzenlenen "G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı"na katıldı.
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