Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Özbekistan'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "En kısa zamanda özellikle doğalgaz çevrim santralleri kurulmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini göreceğiz." dedi.

Dönmez, Özbekistan'daki temasları kapsamında Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi Başkanı Babur İslamov ile bir araya geldi.

İslamov, görüşmede, Özbekistan'ın Türk ortaklarla iş birliğine ayrıca önem verdiğini vurgulayarak, "Geçen 28 yıl boyunca altın ve bakır arama çalışmalarına hiçbir ülkeyi dahil etmedik. Bu sektöre ilk olarak MTA örneğinde Türk ortaklarımızı davet etmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez de Özbekistan ile maden sektöründeki iş birliğinin geliştirilmesine çok önem verdiklerini belirterek, MTA'nın Özbekistan'da altın ve volfram aramaya yönelik jeofizik çalışmalarına başlamasının bunun açık bir örneği olduğunu dile getirdi.

Temasları kapsamında Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile de bir araya gelen Dönmez, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Dönmez, görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi enerji alanında da hızla gelişmekte olduğunu, iki ülke liderlerinin görüşmelerinde enerji alanında sağlanan mutabakatların hayata geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

"İş birliğimiz artarak devam edecek"

Görüşmelerin ardından Türk basınına açıklama yapan Dönmez, temasları kapsamında Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldığını, Özbek yöneticilerle bir araya geldiğini belirtti.

Geçmişten ilgi duydukları ve tarihi birlikteliklerinin olduğu Özbekistan'la enerji ve maden alanlarında iş birliklerinin bulunduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bu görüşmelerde hem Türk girişimcileri hem de kamu kurumları olarak Özbekistan'a her türlü teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu Özbek muhataplarımıza bir kez daha aktarmış olduk. İnşallah, bu coğrafyayla iş birliğimiz artarak devam edecektir. En kısa zamanda özellikle doğal gaz çevrim santralleri kurulmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini göreceğiz. Özbekistanlı mevkidaşlarımız bu yapıcı girişimlerimizden oldukça memnun. Yerel ve uluslararası arenada kazandığımız tecrübe ve deneyimlerin buraya aktarılması büyük önem arzediyor."