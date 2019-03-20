Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sahada Bir Heyecan Var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sahada Bir Heyecan Var"

26 dakika önce

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:30 Kaynak: AA

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