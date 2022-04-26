Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Siirt'te iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime kadar ülkemiz temel altyapı sorunlarını büyük oranda tamamladı. 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililerle bir araya gelen Dönmez, daha sonra Siirt Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar çadırında organize edilen programa katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olarak müjdelenen ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını söyledi.

Bugünlerde bin geceden daha hayırlı olan ramazandaki Kadir Gecesi'ni idrak edeceklerini belirten Dönmez, "Rabbim şimdiden idrak edenlerden bizleri de dahil eylesin, nasip eylesin." diye konuştu.

Siirt'te en son Cumhurbaşkanının bazı hizmetlerin toplu açılışı vesilesiyle geldiğini anımsatan Dönmez, bunlardan birinin Kurşun ve Çinko İzabe Tesisi olduğunu, bölgenin en modern tesisi bittiğinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye iş sağlayacağını bildirdi.

Siirt'in maden ve yer altı kaynakları açısından son derece talihli ve zengin bir kent olduğuna değinen Dönmez, bakır maden ocağında da 800 ile 1000 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Kentin sadece yer altı kaynakları açısından değil yer üstü kaynakları açısından talihli olduğunu anlatan Dönmez, Siirt'in artık sadece bir tarım kenti değil, hızla bölgenin yıldızı parlayan, gelişen, kalkınan, sanayileşen kentlerinden biri olmaya aday olduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Siirt'te bu potansiyeli görüyoruz. Kadim bir kent. Tam 12 bin yıllık bir geçmişi olan bir kent. Dünyada bu kadar geçmişi olan bir kent var mı? İşte saysanız 8-10'u geçmez. İslam'la müşerref olalı neredeyse 1400 yıl geçmiş. Anadolu'nun İslam'ın ilk açıldığı kapılardan birisi olmuş. O açıdan manevi mimarlarıyla da meşhur ve zengin bir kentimiz. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Bir kenti inşa eden inşaat mühendisleri, imar eden mimarları olduğu gibi manen gönülleri ihya eden, imar eden gönül, işte bu tip gönül insanlarımıza ihtiyacımız var. Hamdolsun bu açıdan da Siirt bu konuda talihli bir kentimiz."

Siirt'in birçok farklı etnik kökenin birlikte huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir kent olduğuna dikkati çeken Dönmez, "İnşallah o huzurumuzu, barışımızı ne kadar tehdit ederlerse etsinler Rabbim bir ve beraber olduğumuz müddetçe onlara bu fırsatı vermeyecek. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Günlük yaklaşık 3 bin 300 varil petrol üretiyoruz"

Bakan Dönmez, Siirt'in yer altı zenginlikleri açısından petrol de çıkardıkları kentlerden biri olduğunu aktardı.

"Günlük yaklaşık 3 bin 300 varil petrol üretiyoruz. 60-65 bin varil petrolün 3 bin-3 bin 500'ü Siirt ve civarından üretiyoruz. Aramalarımıza devam edeceğiz, artıracağız." diyen Dönmez, bu rakamı ikiye, üçe katlayacak potansiyelin olduğunu anlattı.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda buldukları doğal gazın müjdesini verdiklerini anımsatan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O doğal gazı da çıkarttığımızda Siirtli de Ağrılı da Edirneli de Ankaralı da aynı şekilde istifade edecek. Sizler kavli dua yapacaksınız, biz de bizim arkadaşlarımız sahada fiili dua yapacaklar ve onu önümüzdeki yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılında inşallah sizin hizmetinize sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir sözü var, 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak.' diye."

İktidara 2002'de geldiklerinde sadece 5 büyükşehirde doğal gaz bulunduğunu hatırlatan Dönmez, şu anda 81 ilin tamamında ve 650 ilçe merkezinde doğal gaz kullanıldığına dikkati çekti.

Bakan Dönmez, "Bizim için Siirt'te de İstanbul'da da Edirne'de de yaşayan, hizmetlere erişim açısından aynı hak, hukuk ve eşite sahiptir." diye konuştu.

Vatandaşlar arasında bir ayrım yapmadıklarını belirten Dönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime kadar ülkemiz temel altyapı sorunlarını büyük oranda tamamladı. 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyor, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nızı ve Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum."

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve protokol üyeleri ile gençler katıldı.