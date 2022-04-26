Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Siirt'te gençlerle buluştu - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirtli gençlerle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Siirt Belediyesince hizmete alınan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'dan bilgi aldı, bahçede bulunan çocuklara dondurma ikram etti.

Buradaki kafede "Siirt Gençlik Buluşması" programına iştirak eden Dönmez, gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.

Dönmez, tavsiyelerde bulunduğu gençlerle sohbet etti.

Buluşmaya AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer protokol üyeleri katıldı.