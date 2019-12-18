Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, soruları yanıtladı Açıklaması

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin anlaşmanın TBMM'den geçtiğini ve Libya hükümeti tarafından da onaylandığını belirterek, "Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin anlaşmanın TBMM'den geçtiğini ve Libya hükümeti tarafından da onaylandığını belirterek, "Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız." dedi.

Dönmez, "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin soru üzerine, bu uygulamaya iki yıl önce geçildiğini anımsatan Dönmez, her yıl uygulamaya ilişkin tasarruf ölçümlerinin yapıldığını anlattı.

Dönmez, bu yılın ölçümlerinin henüz tamamlanmadığını dile getirerek, "Geçen yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2,7 milyar lira civarında. Aslında doğru bir uygulama yaptığımızı AB Komisyonu'nun almış olduğu kararla da tescillemiş olduk. AB Komisyonu da parlamentosu da üye ülkelere kalıcı tek saat uygulamasına geçme yönünde tavsiye kararı aldı. AB ülkelerinin de 1-2 yıl içerisinde tek saat uygulamasına geçeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Avrupa'nın bu uygulamayı sadece tasarruf açısından değerlendirmediğini ifade eden Dönmez, okuyan ve çalışan insanlar üzerindeki psikolojik etkilerin de tahlil edildiğini vurguladı.

Dönmez, öğrencilerin okula başlama saatlerine ilişkin ise "Doğudaki bir kentimizin okula başlama saati, batıda bir kentimizle aynı olmak zorunda değil. Bu konuda yetki zaten valiliklerdedir. Bu kararı aldığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmüştük. O zaman da valilerin bu konuda yetkili olduğunu ifade etmiştik. Nitekim, buna göre eğitim-öğretim saatlerini ve mesai saatlerini ayarlayan illerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

"Yeni alanlarda petrol arama 2020'nin ilk aylarında"

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin soru üzerine de Dönmez, "Anlaşma TBMM'den geçti ve Libya hükümeti tarafından da onaylandı. Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Termik santrallerle ilgili toplantı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda termik santrallerle ilgili bir toplantı olacağına ilişkin soruya ise Dönmez, toplantıdan haberdar olduklarını ve sürecin yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi.

Bakan Dönmez, "Çevre mevzuatına uyum ve denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, biliyorsunuz. Onlar bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklar. Biz de süreci koordinasyon içinde götürüyoruz. Enerji Bakanlığı olarak şunu ifade etmemiz lazım, termik santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık ve hemen uygulamaya başlayacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler, Fatih Dönmez, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 16 bin yeni istihdam sağlanacak
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Son Dakika Haberleri
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:55:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]