Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik"

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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