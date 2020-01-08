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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik"
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik"
Son Dakika İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar