Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak"

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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim

THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu