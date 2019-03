Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye Artık Sahnede ve Oyun Kurucu Rolünde"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu rolünde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu rolünde. Bugün bunu kabullenemeyenlerin son çırpınışlarını görüyoruz. Ancak biz bugün bu oynanan oyunların gerisinde bu coğrafyadaki bin yıllık hesaplaşmanın yattığını da çok iyi biliyoruz." dedi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bir zamanlar Türkiye'yi "hasta adam" diye tarif edenlerin, bugün ülkenin sapasağlam durmasına tahammül edemediklerini söyledi.



Dış güçlerin Türkiye'de ve yakın coğrafyada bitmek bilmeyen kin ve nefretlerini yeniden kusmaya başladıklarını anlatan Dönmez, daha önce bir araya gelmesi mümkün olmayan kişi ve grupların, söz konusu, Türkiye'nin istikbalini karartmak olunca nasıl iş birliği yaptıklarına şahit olduklarını ifade etti.



Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mitinglerde "Bu seçim bir beka meselesidir" dediğini hatırlatarak, "Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Türkiye'nin zayıf olması, bölgenin zayıf olması demek. Gazze'nin sahipsiz olması, Türkmenlerin öksüz kalması, Balkanların bir lokmada yutulması, Kudüs'e sessiz kalınması demek." diye konuştu.



"Batı'nın cici çocuklarıyla ittifak yapmak millilikmiş"



İçeride ve dışarıda Türkiye'ye muhalif olanların tek derdinin, ülkenin geleceğini çalmak olduğunu söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:



"Bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının, Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun, Pensilvanya'nın güdümünde siyaset yapanların ve içeride buna çanak tutan muhalefet partilerinin tek bir derdi var, o da bu ülkenin geleceğine kara çalmak, milletimizin geleceğini çalmak. Yerli ve milli olan her şeyin karşısında duran bir blok var karşımızda. Onların milli olmaktan kastı nedir biliyor musunuz? Ana muhalefetin parti sözcüsü kendi ağzıyla açıkladı. 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi. Yazıklar olsun sana. Bu milletin askerine, polisine kurşun sıkan, sokakları ateşe veren, özgürlük bahanesiyle yakan yıkan Batı'nın cici çocuklarıyla ittifak yapmak millilikmiş. Böyle diyen birinden, böyle birinin mensup olduğu zihniyetten bu ülkeye hayır gelir mi Allah aşkına?"



"Türkiye'nin ali menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"



Bakan Dönmez, PKK ile bağlantısı tespit edilen 340'a yakın ismin, Millet İttifakı'nın listelerinden aday gösterildiğini aktararak, "Sanmayın ki bunlar HDP'nin adayları. Hayır değil. Birbirine benzemez üç partinin kurduğu zillet ittifakının listelerinden aday." açıklamasında bulundu.



Belediyeleri, Kandil'den emir alanlara teslim etmeyeceklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:



"Bu milletin kaynaklarını, devletin imkanlarını Kandil'e aktaranlara, şehirlerimizi hendeklerle savaş alanına çevirenlere mi teslim edeceğiz? Yol açması, park yapması, içme suyu getirmesi için verilen kepçeleri, iş makinelerini terör örgütüne peşkeş çekenlere eyvallah mı diyeceğiz? Bizim de elimiz kolumuz bağlı oturacak halimiz yok tabii. Memleketin istikbali, vatandaşlarımızın huzur ve refahı, Türkiye'nin ali menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bunun için de kimseden izin almayacağız. O günler geride kaldı. Birilerinin pusulası hala eskiyi gösteriyor olabilir. Onlar hala geçmişin özlemiyle yaşıyor olabilir. İstiyorlar ki Türkiye hala Avrupa'nın hasta adamı olarak kalsın. Söyleneni yapan, itiraz etmeyen, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokulan bir Türkiye olsun karşılarında. Ancak unuttukları, hesaba katmadıkları bir şey var: Türkiye artık eski Türkiye değil. O günler çok eskilerde kaldı."



"Türkiye son 15 yılda adeta engelli koşu yaptı"



Dönmez, Türkiye'nin büyümeye, güçlenmeye devam ettiği, dünya siyasetinde söz sahibi olmaya başladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' dediği için hedefte olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin artık söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Dönmez, "Türkiye, kendisine dikilen elbiseyi reddettiği için, Hakk'ı ve hakikati haykırdığı için, var olan düzenin temellerini sarstığı için hedefte. Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu rolünde. Bugün bunu kabullenemeyenlerin son çırpınışlarını görüyoruz. Ancak biz bugün bu oynanan oyunların gerisinde bu coğrafyadaki bin yıllık hesaplaşmanın yattığını da çok iyi biliyoruz." diye konuştu.



Bakan Dönmez, Türkiye'nin sağlıkta, enerjide, ulaştırmada, sporda, bilimde, ekonomide çağ atladığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye son 15 yılda adeta engelli koşu yaptı. Sadece 2023'e değil gelecek yüzyıla bizleri ulaştıracak hedeflerimizi ortaya koyduk. Ancak bizi hedefe ulaştıracak her kulvarda önümüze yeni bir engel kondu. Yeri geldi oyunun kuralları değiştirildi ama artık oyunun da oyuncuların da değişme zamanı geldi. Artık her kim Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği ekonomik, demokratik, siyasi kazanımlardan geri dönülmesini söylüyorsa, onları küçümsüyorsa şunu iyi bilin ki ya o kişi geçmişten bihaberdir ya da varlığını eskimiş sisteme borçludur."



Geceye STK temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve çok sayıda partili katıldı.

