Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız."