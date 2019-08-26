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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri...

18 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız."

Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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Enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1)
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