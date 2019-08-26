Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:36 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız."
Enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1) Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı