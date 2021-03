Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiklerini, bu sene de yine aynı seviyelerde üretim beklediklerini söyledi.

Bakan Dönmez, beraberinde Vali Süleyman Elban ile Seyhan ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santrali özelliğine sahip Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Seyhan-1 Hidroelektrik Santralini ziyaret etti.

Tarihi bir hidroelektrik santraline ziyarette bulunduklarını belirten Dönmez, "Türkiye'nin çalışmakta olan en eski santrali Seyhan'daki hidroelektrik santralimizin çalışanlarını ziyaret ettik. 1952 yılında yapımına başlanan ve 1956 yılında işletmeye alınan bu santral, hala saat gibi tıkır tıkır çalışıyor maşallah, 65 yaşında. Bu santralin şöyle bir özelliği daha var, rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Süleyman Demirel'in de ilk mühendislik hayatına başladığında çalıştığı bir tesismiş. O günden bugüne hizmet vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Dönmez, santralin, sulama açısından da önemli hizmetler sunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesis, sadece elektrik üretim amaçlı değil aynı zamanda sulama ihtiyacını da karşılayan bir tesis. Çok amaçlı bir hidroelektrik tesisinden bahsediyoruz. Zaten Seyhan Barajı, tesisi ve ek tesisleriyle şehrimizin içerisinde kalmış, gayet nadide ve güzel tesislerimizden biri. O günden bugüne sadece Seyhan'da değil özellikle Fırat havzasında, takiben de Dicle havzası, İç Anadolu ve Karadeniz'de yüzlerce hidroelektrik santrali yaptık ve devreye aldık. Bugün itibarıyla baktığımızda neredeyse 32 bin megavata yaklaşan bir hidroelektrik kapasiteden bahsediyoruz. Bu, Avrupa'daki ve dünyadaki birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazla bir büyüklüğü ifade ediyor. Bundan sonra da hidroelektrik yatırımlarımız başta olmak rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yapımına devam edeceğiz."

"Hedefimiz her yıl 1000'er megavat rüzgar ve güneş yarışmalarını yapmak"

Bakan Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Bölgesi (YEKA) ihaleleri başlattıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İhalelere ilk güneşle başlamıştık, 1000 megavattı. Onun şimdi Karapınar'da inşaatı devam ediyor. Panellerin üretimi de Ankara'da yapılıyor.

Rüzgar santrali ihalemiz vardı, onların da projelendirme ve diğer çalışmaları, hazırlıkları devam ediyor. Her iki teknolojide de yüzde 60'ın üzerinde bir yerliliği hedeflemiştik. Onlar, 1000 ve 500 megavatlık yarışmalardı. Şimdi geçtiğimiz hafta 'Mini YEKA' diye adlandırdığımız güneş santrallerimizin yarışması için teklifleri aldık. 30'a yakın ilimizde yaklaşık 73 yarışma yapılacak. Toplamda 1000 megavat olacak. Neredeyse 10 katı kadar teklif geldi. Bu son derece sevindirici. Hedefimiz her yıl 1000 megavat rüzgar, 1000 megavat güneş yarışmalarını yapmak. Dolayısıyla bunların 3-5 sene içerisinde hayata geçeceğini öngördüğümüzde demek ki her yıl biz sisteme en az 1000'er megavat güneş ve rüzgar santralini eklemiş, ilave etmiş olacağız."

Türkiye'nin, elektrik üretimindeki yenilenebilir kaynaklara değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yüzde 43'ünü yenilebilir kaynaklardan, yüzde 20 civarında da yerli diğer kaynaklardan elde ettik. Kabaca yüzde 60'lar seviyesinde yerli ve yenilenebilir kaynak üretimi söz konusuydu. İnşallah bu sene de yine o seviyelerde kaynak üretimi bekliyoruz.

Tabi yenilenebilir kaynak üretiminde en önemli faktörlerden birisi meteorolojik şartlar. Eğer o yıl yağışlı geçerse hidroelektrik üretim kapasiteniz artıyor. Kurak geçtiğinde de aynı tesislerle daha az miktarda elektrik üretmiş oluyorsunuz. Bu da görece bizi yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam üretimimizin yüzde 40'ı ile yüzde 50'si arasında bir üretim yapma imkanı sağlıyor. Bu sene bakacağız, inşallah yine yüzde 40'ların üzerinde bir yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinde elektrik üretimini sağlamış olacağız."