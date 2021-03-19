Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi - Son Dakika

Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi

19.03.2021 18:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiklerini, bu sene de yine aynı seviyelerde üretim beklediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiklerini, bu sene de yine aynı seviyelerde üretim beklediklerini söyledi.

Bakan Dönmez, beraberinde Vali Süleyman Elban ile Seyhan ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santrali özelliğine sahip Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Seyhan-1 Hidroelektrik Santralini ziyaret etti.

Tarihi bir hidroelektrik santraline ziyarette bulunduklarını belirten Dönmez, "Türkiye'nin çalışmakta olan en eski santrali Seyhan'daki hidroelektrik santralimizin çalışanlarını ziyaret ettik. 1952 yılında yapımına başlanan ve 1956 yılında işletmeye alınan bu santral, hala saat gibi tıkır tıkır çalışıyor maşallah, 65 yaşında. Bu santralin şöyle bir özelliği daha var, rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Süleyman Demirel'in de ilk mühendislik hayatına başladığında çalıştığı bir tesismiş. O günden bugüne hizmet vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Dönmez, santralin, sulama açısından da önemli hizmetler sunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesis, sadece elektrik üretim amaçlı değil aynı zamanda sulama ihtiyacını da karşılayan bir tesis. Çok amaçlı bir hidroelektrik tesisinden bahsediyoruz. Zaten Seyhan Barajı, tesisi ve ek tesisleriyle şehrimizin içerisinde kalmış, gayet nadide ve güzel tesislerimizden biri. O günden bugüne sadece Seyhan'da değil özellikle Fırat havzasında, takiben de Dicle havzası, İç Anadolu ve Karadeniz'de yüzlerce hidroelektrik santrali yaptık ve devreye aldık. Bugün itibarıyla baktığımızda neredeyse 32 bin megavata yaklaşan bir hidroelektrik kapasiteden bahsediyoruz. Bu, Avrupa'daki ve dünyadaki birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazla bir büyüklüğü ifade ediyor. Bundan sonra da hidroelektrik yatırımlarımız başta olmak rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yapımına devam edeceğiz."

"Hedefimiz her yıl 1000'er megavat rüzgar ve güneş yarışmalarını yapmak"

Bakan Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Bölgesi (YEKA) ihaleleri başlattıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İhalelere ilk güneşle başlamıştık, 1000 megavattı. Onun şimdi Karapınar'da inşaatı devam ediyor. Panellerin üretimi de Ankara'da yapılıyor.

Rüzgar santrali ihalemiz vardı, onların da projelendirme ve diğer çalışmaları, hazırlıkları devam ediyor. Her iki teknolojide de yüzde 60'ın üzerinde bir yerliliği hedeflemiştik. Onlar, 1000 ve 500 megavatlık yarışmalardı. Şimdi geçtiğimiz hafta 'Mini YEKA' diye adlandırdığımız güneş santrallerimizin yarışması için teklifleri aldık. 30'a yakın ilimizde yaklaşık 73 yarışma yapılacak. Toplamda 1000 megavat olacak. Neredeyse 10 katı kadar teklif geldi. Bu son derece sevindirici. Hedefimiz her yıl 1000 megavat rüzgar, 1000 megavat güneş yarışmalarını yapmak. Dolayısıyla bunların 3-5 sene içerisinde hayata geçeceğini öngördüğümüzde demek ki her yıl biz sisteme en az 1000'er megavat güneş ve rüzgar santralini eklemiş, ilave etmiş olacağız."

Türkiye'nin, elektrik üretimindeki yenilenebilir kaynaklara değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yüzde 43'ünü yenilebilir kaynaklardan, yüzde 20 civarında da yerli diğer kaynaklardan elde ettik. Kabaca yüzde 60'lar seviyesinde yerli ve yenilenebilir kaynak üretimi söz konusuydu. İnşallah bu sene de yine o seviyelerde kaynak üretimi bekliyoruz.

Tabi yenilenebilir kaynak üretiminde en önemli faktörlerden birisi meteorolojik şartlar. Eğer o yıl yağışlı geçerse hidroelektrik üretim kapasiteniz artıyor. Kurak geçtiğinde de aynı tesislerle daha az miktarda elektrik üretmiş oluyorsunuz. Bu da görece bizi yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam üretimimizin yüzde 40'ı ile yüzde 50'si arasında bir üretim yapma imkanı sağlıyor. Bu sene bakacağız, inşallah yine yüzde 40'ların üzerinde bir yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinde elektrik üretimini sağlamış olacağız."

Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi
Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi

Fatih Dönmez, Türkiye, Seyhan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu         
17:19
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez, Türkiye'nin çalışan en eski hidroelektrik santralini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei