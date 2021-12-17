Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı

17.12.2021 02:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisinin her geçen gün artarak enerji sektörünün temel unsurlarından biri olmaya devam edeceğini aktararak, "Tabiri caizse 'Rüzgar ekip enerji biçeceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisinin her geçen gün artarak enerji sektörünün temel unsurlarından biri olmaya devam edeceğini aktararak, "Tabiri caizse 'Rüzgar ekip enerji biçeceğiz. ' 'Bizim enerjimiz bize yeter' diyoruz. Yeter ki inanalım ve bu doğrultuda gayret gösterelim" dedi.

10. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK) Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 10 bin megavata ulaştıran Bağlama Rüzgar Enerji Santrali'nin resmi açılışı yapıldı.

Ankara'da bir otelde Türkiye Enerji Birliği tarafından düzenlenen kongreye ve santralin açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kongreye katılan sektör temsilcilerine teşekkür ederek, TÜREK'in Türkiye'nin rüzgar enerjisi tarihi için mihenk taşı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da sekizinci, dünyada ise 13. sırada olduğunu belirterek, 10 bin 500 megavata ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücü ile mevcut elektrik tüketiminin yüzde 10'unun rüzgardan karşılandığını dile getirdi. Dönmez, "Özellikle bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez toplam tüketimin yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık" dedi.

Rüzgar enerjisi sektörünün Covid-19 salgınında yatırımlarına ara vermediğine vurgu yapan Bakan Dönmez, "Ocak 2019'da 7 bin 591 megavat olan kurulu gücümüz 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin megavat daha artarak, bugün 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı" diye konuştu. İHA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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