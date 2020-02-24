Son Dakika › Ekonomi › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç... - Son Dakika Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"
Son Dakika İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak Döner satışında "hijyen ve güvenilirlik" sertifikası geliyor Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek