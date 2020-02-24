Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"

Fatih Dönmez, İngiltere, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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Son Dakika

İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak
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