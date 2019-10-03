Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor."

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Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı