Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor."
Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı