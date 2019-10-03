Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru...

24 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor."

Fatih Dönmez, Güzelyurt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
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